Internacional é superado pelo Guarany e perde a primeira pelo Gauchão

O Internacional visitou nesta quarta-feira o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D'alva, pelo Campeonato Gaúcho. A partida terminou com o placar de 2 a 1 para os mandantes, com todos os gols marcados ainda no primeiro tempo.

Com a derrota, os colorados continuam com sete pontos em quatro jogos e podem perder a liderança para outras equipes que ainda jogam nesta rodada. Já o Guarany, com quatro pontos, entra para a zona de classificação para as quartas de final pela primeira vez.

Pela quinta rodada, o Internacional recebe o Caxias do Sul, em um confronto direto na ponta da tabela. O jogo será neste sábado, às 16h (de Brasília). O Guarany, por sua vez, volta a campo no domingo, contra o São José, no Estádio Francisco Novelletto Neto, às 19h.