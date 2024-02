Gatito lamenta chances perdidas pelo Botafogo em empate no Carioca

O Botafogo voltou a decepcionar a torcida ao empatar por 1 a 1 com a Portuguesa, no Nilton Santos, na última terça-feira. Os alvinegros podem sair da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca nesta rodada, dependendo dos outros resultados.

O goleiro Gatito Fernández lamentou as chances desperdiçadas pelos donos da casa na partida. "Não conseguimos ampliar a vantagem. Tivemos uma boa quantidade de chances, mas não conseguimos concretizar. Acho que o principal foi isso. Todo mundo se entregou, correu para caramba. O desgaste físico foi muito grande", declarou.