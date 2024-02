Fluminense x Bangu: confira informações e onde assistir ao confronto pelo Carioca

Quinta-feira é DIA DE FLUMINENSE! ??????

A equipe comandada por Marcão começou a rodada na liderança do Estadual. A garotada vem mostrando serviço e buscando espaço no elenco dirigido por Fernando Diniz. Para esta partida, Marcão pode contar com o meia Terans, já regularizado. No entanto, o reforço deve ficar como opção no banco de reservas.

O Fluminense deve manter o time do começo do campeonato. O atacante Lelê vem sendo o destaque da equipe e já marcou três gols na competição. Outra novidade é Douglas Costa, que veio do futebol dos Estados Unidos e, devidamente regularizado, já pode estrear pelo time tricolor.