Flamengo renova contrato com Fabrício Bruno

? Flamengo (@Flamengo) January 31, 2024

No ano passado, Fabrício se consolidou como titular da posição e como um dos principais jogadores do elenco. Por conta disso, ele já estava sendo especulado no futebol europeu, mas o Flamengo rejeitou negociá-lo e com a renovação valoriza ainda mais o seu defensor.

O atleta de 27 anos chegou ao clube carioca em 2022, vindo do Bragantino, e está perto de chegar à marca de 100 partidas pelo Mengão. Pela equipe rubro-negra, ele já conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, ambas em 2022.