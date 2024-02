Flaco López celebra gol marcado em vitória do Palmeiras e comenta busca do time por atacantes

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Paulistão. Flaco López, autor do gol da vitória do Verdão, celebrou nova oportunidade recebida e comentou a busca do time por novos atacantes.

"Estou muito feliz por poder ajudar o time sempre. Hoje foi um muito difícil, mas tem que estar preparado para jogar, seja cinco ou 90 minutos. Fico feliz pela oportunidade que o Abel tem me dado e tenho aproveitado. Todo mundo no Palmeiras está preparado. O Palmeiras tem grandes jogadores e sei que estão buscando outros para trazer. Se isso faz o Palmeiras melhorar, fico feliz. Temos um grande time, com grandes jogadores, todo mundo está à altura e pode fazer muito bem para o Palmeiras", declarou em entrevista à TNT Sports.

Em um jogo que o Palmeiras entrou com time reserva, Flaco iniciou a partida no banco, mas foi acionado por Abel Ferreira na etapa final e entrou no lugar de Breno Lopez. Aos 44 minutos, o argentino aproveitou o cruzamento de Garcia e estufou a rede de Cleiton.