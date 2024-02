Famalicão anuncia contratação de Ian Custódio, ex-Palmeiras

?? ??? ????????? assina até 2??0??2??7??

?? Sabe mais em https://t.co/sYzIZkRHsu

??? #amordeperdicao pic.twitter.com/Udfp9oY0hp

? Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) January 31, 2024

No ano passado, o jovem jogador fez suas duas primeiras partidas no profissional, nas derrotas do Palmeiras para o Bolívar, na Copa Libertadores, e para o Bragantino, no Brasileirão. No final de 2023, Ian foi campeão brasileiro com a equipe.

O lateral deu entrevista ao site oficial do novo clube e falou sobre o novo capítulo. "Estou muito feliz em dar este passo na minha carreira. Será um novo desafio e uma grande mudança na minha vida, mas me sinto verdadeiramente entusiasmado".