Ex-Santos, Rwan Cruz assina contrato definitivo com o Ludogorets, da Bulgária

O atacante Rwan Cruz, de 22 anos, assinou contrato com o Ludogorets, da Bulgária, agora de forma definitiva. O jogador estava emprestado pelo Santos ao clube do sudeste da Europa. Nos últimos dias, foi envolvido na troca com o meio-campistas Gustavo Nonato e assinou contrato até junho de 2027.

"Estou muito feliz, me adaptei muito bem ao clube e venho evoluindo a cada dia. Espero construir minha história e gravar o meu nome por aqui. Desde que eu cheguei eu recebi muita confiança da comissão técnica e espero retribuir dentro de campo. Estou muito contente", disse Rwan.