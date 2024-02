Elenco do São Paulo ganha folga após quebrar tabu em Itaquera; veja programação para a Supercopa

O técnico Thiago Carpini não deve contar com o lateral direito Igor Vinícius, que sofreu um edema na coxa. Já James Rodríguez, que ainda busca a melhor forma física, ainda é dúvida para a comissão tricolor. Nestor, que ainda trata de uma lesão na coxa, é desfalque certo.

"James treinou com o grupo já essa semana. Ainda não posso afirmar se ele tem condições de estar com o elenco que vai para Belo Horizonte, mas ele já treinou e está se sentindo melhor. O controle de carga está muito próximo de um retorno, agora vai muito mais do feedbak do atleta. Vamos respeitar o momento que ele se sentir seguro para atuar e poder nos ajudar. Não sei se será no próximo fim de semana ou nas próximas rodadas", disse Carpini.

Sendo assim, a tendência é que o São Paulo entre em campo com a mesma escalação que bateu o Corinthians. Lucas, que foi substituído no intervalo do Majestoso, foi apenas preservado por conta das dores que sentiu na estreia contra o Santo André e estará à disposição do Tricolor na Supercopa.