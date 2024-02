Edição especial de 10 anos do Rio Open terá torneio internacional inédito de tênis em cadeira de rodas

Os jogos do Wheelchair Tennis Elite estão marcados para acontecer nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. No dia 22, os quatro tenistas da competição em cadeira de rodas se enfrentarão nas semifinais, em confrontos ainda a serem sorteados. Já no dia 23 será a final de simples, enquanto no dia 24 acontecerá a final de duplas.

"Além de reunirmos todos os anos os melhores tenistas do mundo no Rio Open, agora também contaremos com a elite do tênis em cadeira de rodas no Wheelchair Tennis Elite. Esta é mais uma das atrações especiais que preparamos para esta edição histórica de 10 anos do Rio Open. Por meio deste torneio especial, também trazemos para o evento de uma maneira mais forte questões como acessibilidade e inclusão. Sabemos das dificuldades que as pessoas com deficiência em geral enfrentam no dia a dia em nosso país, e queremos ser um exemplo positivo neste sentido também", disse Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.