Douglas Costa é regularizado e pode estrear pelo Fluminense contra o Bangu

Douglas Costa não atua desde o fim da temporada da MLS, liga dos Estados Unidos. A tendência é que faça sua estreia somente com o elenco principal comandado por Fernando Diniz.

Sem utilizar seu elenco titular até o momento, o Fluminense acumula 10 pontos, com quatro jogos disputados. Com isso, é o líder do Campeonato Carioca, empatado com o Botafogo, que fica atrás pelos critérios de desempate.