Cristiano Ronaldo segue lesionado e desfalcará o Al-Nassr em jogo contra a equipe de Messi

Cristiano Ronaldo revelou estar lesionado na última semana. A situação fez com que o Al-Nassr cancelasse os dois amistosos que faria na China, diante do Shanghai Shenhua e o Zhejiang.

Vivendo pré-temporada, a equipe de Lionel Messi está disputando uma série de amistosos. Na última segunda-feira, o Inter Miami enfrentou o Al-Hilal, também da Arábia Saudita, e saiu derrotado pelo placar de 4 a 3.