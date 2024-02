Coritiba anuncia rescisão de contrato com o argelino Slimani

O Coritiba informa que o atleta Islam Slimani não faz mais parte do plantel de profissionais do Clube, em virtude de rescisão antecipada do contrato de trabalho. pic.twitter.com/TOEI1IpZoW

Todavia, Slimani não rendeu o esperado com a camisa do Coxa. O atacante marcou apenas três gols em onze jogos pelo time paranaense e fez parte da equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de Slimani, o Coritiba também havia acertado a contratação do espanhol Jesé Rodríguez na época. O ex-Real Madrid também não convenceu com as vestes do clube, que acabou o dispensando no fim da última temporada.