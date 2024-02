Corinthians venceu apenas três jogos contra São Paulo e Palmeiras desde 2021

Chegou ao fim o tabu na Neo Química Arena. Nesta terça-feira, o Corinthians foi derrotado pela primeira vez em seus domínios para o São Paulo, por 2 a 1. Além da quebra da invencibilidade, o Timão segue decepcionando contra os rivais da capital. Segundo o Sofascore, a equipe venceu apenas três dos últimos 24 clássicos contra o Tricolor e o Palmeiras, em jogos disputados a partir de 2021.

Neste período, além do baixo número de vitórias, o Corinthians foi superado 12 vezes, o que equivale a 50% das partidas. A equipe conseguiu sair com o empate em nove oportunidades. O péssimo retrospecto da equipe rendeu um aproveitamento de 25% ao Timão.

A ineficácia do ataque é o fator mais preocupante do Corinthians nos clássicos. A equipe marcou apenas 21 gols no período, equivalente a menos de um gol por jogo. Defensivamente também tem decepcionado e foi vazado 37 vezes nos jogos diante dos rivais.