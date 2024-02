Reformulação do Corinthians só deve terminar na próxima janela; veja detalhes

A diretoria do Corinthians só deve terminar de reformular o elenco da equipe na janela de transferências que se inicia em julho. O clube deve anunciar mais alguns reforços nas próximas semanas, mas o plantel não deve ser fechado nesse primeiro período de contratações, que é válido até dia 7 de março.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a diretoria chefiada por Augusto Melo está encontrando dificuldades com o fluxo de caixa, por conta das dívidas do clube e receitas que estão comprometidas. A ideia de trazer cerca de 12 atletas novos vai ser postergada para a próxima janela de transferências, que costuma ser menos movimentada.

Augusto sabe da necessidade de trazer novos jogadores e, por isso, tenta agilizar algumas chegadas para os próximos dias. O clube está próximo de anunciar a contratação do atacante Pedro Raul e negocia as transferências de Matheuzinho e Pablo, do Flamengo.