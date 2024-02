Corinthians se reapresenta após derrota para São Paulo; veja como foi

Os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira (31), após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Como normalmente acontece, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores fizeram um treino de força e uma ativação física na academia e, em seguida, foram para o aquecimento no gramado. Posteriormente, o técnico Mano Menezes organizou um trabalho de posse de bola e marcação pressão com espaço reduzido.

Contra o Grêmio Novorizontino, no próximo sábado, o técnico Mano Menezes ainda não deve contar com Gustavo Henrique, em processo de transição física, e Diego Palacios, com lesão na coxa. A expectativa é que o meia Rodrigo Garro tenha seu contrato regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até lá. A bola rola às 11 horas (de Brasília), novamente em Itaquera.