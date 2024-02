Com time reserva, Vasco é derrotado pelo Nova Iguaçu e perde a primeira no Carioca

O confronto começou aberto, com o Vasco tendo mais posse de bola, mas vendo o Nova Iguaçu avançar nos contra-ataques. A equipe da Baixada teve a primeira boa chance da partida aos dez minutos. Xandinho arriscou da entrada da área e acertou o travessão.

O panorama do jogo não mudou com o passar do tempo. O Vasco rondava a área e pecava no último passe. Já o Nova Iguaçu continuava apostando nos contra-ataques e abriu o placar aos 33 minutos. Maicon falhou, a bola ficou com Yago, que tocou para Carlinhos mandar para a rede.

O revés foi sentido pelo Vasco, que ficou nervoso em campo e aumentou os erros de passe. O Nova Iguaçu quase ampliou já nos acréscimos quando Xandinho entrou na área e chutou com perigo. Assim, a equipe da Baixada manteve a vantagem no placar no intervalo.

No segundo tempo, o Vasco voltou com alterações. Os cruzmaltinos passaram a pressionar em busca do empate. Logo aos dois minutos, Rayan aproveitou cruzamento, mas mandou sobre o travessão.

O Nova Iguaçu segurou a pressão inicial do Vasco e conseguiu equilibrar o confronto. Os cruzmaltinos seguiam tentando criar boas chances e só assustaram aos 23 minutos quando Payet tentou o cruzamento, mas acertou a trave.

Nos minutos finais, o Vasco esboçou uma pressão após o Nova Iguaçu recuar de vez. Mesmo assim, os cruzmaltinos continuaram errando muito. O Nova Iguaçu aproveitou os espaços dados e decretou a vitória aos 44 minutos, com Lucas Campos.