Com reservas, Palmeiras vence Red Bull Bragantino antes de decidir a Supercopa

Em seu último compromisso antes da Supercopa, o Palmeiras entrou em campo com maioria de jogadores reservas e venceu o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Flaco López marcou o único gol do jogo que aconteceu no Estádio Nabi Abi Chedid.

Com esse resultado, o Verdão chega a dez pontos e segue na liderança do Grupo B. O Bragantino, com quatro, também se mantém na ponta do Grupo C.

O próximo compromisso do Palmeiras agora é pela Supercopa do Brasil diante do São Paulo. A decisão acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, o Bragantino visita o Santo André, às 11 horas, no Estádio Bruno José Daniel.