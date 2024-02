Com ausência de Giuliano, Cazares pode ganhar sequência como titular no meio do Santos

O meio-campista Juan Cazares deve ganhar uma chance de ouro para embalar logo no começo de sua passagem pelo Santos. Com a ausência de Giuliano, que sofreu uma lesão na panturrilha, o jogador pode ganhar sequência entre os titulares da equipe nos próximos jogos.

Giuliano vinha sendo um dos destaques do Peixe no início desta temporada. Com dois gols e uma assistência em três partidas pelo time, ele assumiu a camisa 10 e estava atuando como armador do Santos.

Devido ao cansaço físico e a má condição do gramado do Allianz Parque, o atleta já foi poupado no clássico diante do Palmeiras. Cazares, então, ganhou sua primeira oportunidade como titular.