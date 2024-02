Casares decreta "fim das comemorações" por queda de tabu e foca na Supercopa

Na noite da última terça-feira, o São Paulo venceu o Corinthians na Neo Química Arena e quebrou um tabu de quase 10 anos. Apesar do grande feito, Julio Casares, presidente do Tricolor, utilizou seu Instagram para encerrar as comemorações e, agora, pregar foco na decisão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

"Ontem (terça) tivemos um resultado histórico, quebramos um tabu que incomodava muito. Mas agora a comemoração acabou, agora é foco e trabalho para o próximo jogo, assim que funciona o São Paulo. O trabalho começa cedo, logo no dia seguinte, hoje com uma agenda muito intensa, mas agora é foco na decisão da Supercopa. É como eu sempre falo, resultados devem ser celebrados, mas agora é respeito, trabalho, humildade e pés no chão", disse.