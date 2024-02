Capitão Jaime Oncins ajusta detalhes para confronto com a Suécia pela Copa Davis

Dia 1 - Time Brasil BRB ?? completo para o confronto contra a Suécia ?? pela Copa Davis, em Helsingborg

Vamos, time! ?? pic.twitter.com/jkBVXolsNn

? CBT (@cbtenis) January 30, 2024

Para o duplista Rafael Matos, a experiência adquirida na vitória sobre a Dinamarca de Holger Rune, então número 4 do mundo, pode ser decisiva. "É um processo que ajuda na adaptação. Jogamos em quadra dura, coberta e lenta contra os dinamarqueses e aqui segue com as mesmas características, bem como gostamos de jogar. Tenho confiança total de que vamos conseguir avançar", completou.

Nesta quinta-feira, será realizado o sorteio que define a ordem das partidas. O confronto prevê dois jogos de simples na sexta-feira, com início marcado para às 13h (de Brasília). No sábado, a partir das 9h, serão realizadas uma partida de duplas e outra de simples. Em caso de empate, haverá mais uma partida de simples para definir quem avança ao Grupo Mundial.