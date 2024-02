Caem os primeiros favoritos do Brasil Tennis Challenger

A dupla campeã de 2023 no Brasil Tennis Challenger não passou da estreia na segunda edição do torneio, em Piracicaba. Orlando Luz e Marcelo Zormann foram derrotados nesta quarta-feira pelos argentinos Mariano Kastelboim e Juan Bautista Torres com parciais de 6/2, 3/6 e 10-8.

"No início, eu estava meio tenso. Não joguei tão bem, mas, depois, subimos o rendimento e conseguimos sair de duas situações difíceis e levar para o super tie-break. É meio que sorte, pode cair para os dois lados, acaba nivelando por baixo. Foi ponto a ponto e, no fim, não deu para nós", explicou Zormann.

Na outra quadra, Daniel Dutra Silva e Pedro Sakamoto ganharam com tranquilidade (6/1 e 6/4) dos também argentinos Barrena e Ficovich. Na próxima rodada, em busca de uma vaga na semifinal do torneio, eles terão a chance de vingar os compatriotas Luz e Zormann.