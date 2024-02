Bom momento no Paranaense e velhos conhecidos no elenco: conheça o Cianorte, rival do Corinthians na Copa do Brasil

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil definiu, nesta terça-feira (30), o confronto entre Cianorte e Corinthians, no dia 21 ou 28 de fevereiro, no Paraná. Fundado em 2002, o rival do Timão no torneio tem velhos conhecidos da torcida corintiana no elenco e vive bom momento no Campeonato Paranaense.

Em busca do primeiro título de sua história na elite do Estadual, o clube da cidade de Cianorte, interior do Paraná, figura na vice-liderança da competição, com nove pontos conquistados em quatro partidas ? está atrás apenas do Coritiba, que soma dez.

Além disso, a equipe, comandada pelo jovem técnico Zé Roberto, de 42 anos, volta a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. A melhor campanha do time na Copa do Brasil foi em 2021, quando chegou até a terceira fase.