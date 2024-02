Ancelotti exalta forma física de Vinicius Júnior e rasga elogios ao brasileiro: "atingiu o seu melhor nível"

O técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, na véspera do duelo com o Getafe. O italiano destacou o bom desempenho de Vinicius Júnior nos últimos jogos e elogiou o brasileiro.

"Vejo-o da mesma forma nos treinos. Atingiu o seu melhor nível futebolístico e está bem fisicamente. Está marcando muitos gols, é muito perigoso e sempre contribui ao nível ofensivo. Ele tenta quando não tem de tentar, mas essa é a sua força. Procura desgastar o rival ", disse.

Ancelotti "criticou" Vinicius Júnior recentemente após a eliminação da equipe para o Atlético de Madrid, pela Copa do Rei. Na ocasião, o italiano afirmou que o brasileiro precisa manter a cabeça fria, sem se descontrolar durante as partidas.