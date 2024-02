Amazonas anuncia a contratação de Fellipe Bastos, ex-Corinthians e Vasco

Nesta quarta-feira, o Amazonas anunciou a contratação do experiente volante Fellipe Bastos, de 33 anos, para a sequência da temporada. O atleta chega ao clube do Norte do país após defender o Avaí na última temporada.

No currículo, o jogador soma passagens por diversos times do Brasil, como Ponte Preta, Sport, Goiás e Grêmio, além de Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil em 2011, e Corinthians, onde conseguiu o título da Série A do Campeonato Brasileiro em 2017.