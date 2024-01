Vasco ganha do Madureira em São Januário e assume a liderança do Carioca

O Vasco utilizou alguns titulares pela primeira vez na temporada e venceu por 2 a 0 o Madureira, nesta quinta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a sete pontos e assumiram a liderança do Campeonato Carioca. Já o Tricolor Suburbano segue com três na classificação.

Os vascaínos chegaram a vitória com gols no segundo tempo. Léo abriu o placar e Rayan decretou o triunfo dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Bangu, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), em Brasília. No mesmo dia, o Madureira recebe o Volta Redonda, em Conselheiro Galvão, às 15h45.