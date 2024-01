Santos repete escalação da estreia para enfrentar a Ponte Preta na Vila; veja times

Sem novidades, o Santos está escalado para enfrentar a Ponte Preta na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille enviará a campo o mesmo time que estreou com vitória na temporada.

O volante Tomás Rincón, portanto, segue como opção no banco de reservas. Já as ausências ficam por conta do lateral Jorge, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho, e do atacante Alfredo Morelos, que não reúne as melhores condições físicas.

A novidade é o zagueiro Samuel, que disputou a Copinha e pela primeira vez foi relacionado para um jogo da equipe profissional, além de Nonato, que havia desfalcado o grupo em Ribeirão Preto.