Santos bate Ponte Preta com dois de Giuliano e vence a segunda pelo Paulistão

O Santos retornou à Vila Belmiro nesta quinta-feira após pouco mais de um mês do inédito rebaixamento à Segunda Divisão. E com uma bela vitória. O time bateu a Ponte Preta por 3 a 1, com dois gols de Giuliano e um de Furch, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Elvis descontou de pênalti para a Macaca.

Com um público ligeiramente menor e um gramado encharcado, em virtude da chuva constante que atingiu a região, o Peixe dominou a partida e praticamente construiu o resultado com menos de 20 minutos no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe se mantém com 100% de aproveitamento no Estadual, ocupando a liderança do Grupo A.

Além disso, o Alvinegro Praiano segue como único grande do Estado com duas vitórias na competição, já que os três demais, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, cometeram tropeços.