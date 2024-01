Santos anuncia nova parceria e contrato com patrocinador

O Santos anunciou a renovação do patrocínio da Placo, empresa do grupo Saint-Gobain. O acordo foi prolongado por dois anos, porém com mudanças no local em que a marca será exibida no uniforme do clube.

Anteriormente, a Placo patrocinava o Santos no calção dos jogadores. Agora, o marca irá aparecer na barra traseira da camisa da equipe profissional. A mudança já vai valer para o jogo desta quinta-feira pelo Paulistão contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro.