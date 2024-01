Santo André x Novorizontino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulistão

Santo André e Novorizontino fecham nesta quinta-feira a segunda rodada do Paulistão 2024. A partida será disputada no Estádio Municipal Bruno José Daniel, no ABC paulista, a partir das 21 horas (de Brasília).

Jogando em casa, o Santo André quer se recuperar da derrota para o São Paulo na estreia. Já o Novorizontino empatou com o Palmeiras na rodada de abertura e também busca a primeira vitória.