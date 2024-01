Romisson diz que o São Bernardo possui "qualidade suficiente" para vencer o Corinthians

Romisson disputou quase todos jogos do São Bernardo na Série C do Campeonato Brasileiro de 2023 e tem sido presença constante da equipe nesta nova temporada. Segundo o Sofascore, em duas partidas no Paulistão, ele não errou um passe sequer dentro do próprio meio-campo

"Fico feliz de saber desses números, já que como volante participo bastante do fluxo de passes e da circulação de bola como um todo. Não existe futebol sem um passe qualificado", analisou.

São Bernardo e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal 1° de Maio. O jogo é válido pela terceira rodada do Paulistão 2024.