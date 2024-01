Rodolfo Landim comenta negociações em andamento do Flamengo

O Flamengo confirmou apenas dois reforços para a temporada até o momento: de la Cruz e Matias Viña . No entanto, a diretoria segue em busca de mais nomes para 2024. Os principais alvos são o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e o atacante Luiz Henrique, do Real Bétis, da Espanha. O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, falou sobre as negociações.

"Paciência porque a janela é um pouco mais longa esse ano. De fato a gente não interrompeu o nosso esforço de contratação. As conversas vão seguir por algum tempo ", disse o dirigente.

Questionado sobre Luis Henrique, Landim não evitou tecer comentários sobre o atleta.