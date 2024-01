Bobadilla é o único reforço que ainda não jogou com Carpini no São Paulo

Sem tempo a perder, os reforços trazidos pelo São Paulo já entraram em campo neste ano. Dentre todos eles, o único que ainda não recebeu um minuto sequer é o meio-campista Damián Bobadilla.

O paraguaio esteve no banco de reservas na estreia do Tricolor na temporada, contra o Santo André, e no jogo diante do Mirassol, na última terça-feira, que terminou com empate por 1 a 1. Contudo, não foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini em nenhum momento.

O treinador tem promovido uma rodagem no elenco do São Paulo neste início de 2024. A ideia é não forçar ninguém neste primeiro momento, quando os jogadores ainda não estão no seu auge físico.