Raphael Veiga brilha em vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira

Na partida contra a Inter de Limeira, Veiga marcou os dois primeiros gols do Palmeiras. O primeiro de pênalti, para empatar o duelo aos 20 minutos do primeiro tempo, enquanto o segundo saiu aos 40 minutos ainda da etapa inicial, quando cruzou a bola em direção ao gol, ninguém desviou e terminou no fundo das redes.

O camisa 23 do Verdão chegou aos três gols em duas partidas pelo Campeonato Paulista e assumiu a artilharia da competição.

O próximo compromisso do Palmeiras será domingo, às 18h (de Brasília). quando receberá o Santos no Allianz Parque para jogo válido pela terceira rodada do Estadual.