Ramon Menezes projeta duelo contra a Colômbia no Pré-Olímpico: "Adversário muito duro"

Em 2023, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 2 a 0, em Valparaíso, no Chile, no Pan-Americano. Guilherme Biro e Gabriel Pirani marcaram os gols da Canarinho no Estádio Elias Figueroa. Já pelo Sul-Americano, a equipe de Ramon Menezes empatou em 1 a 1 com os colombianos, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali. Andrey fez o gol do Brasil e Puerta igualou para os anfitriões.

O comandante da Seleção sub-23 ainda concluiu: "A dificuldade vai existir, mas vamos buscar o equilíbrio e (vamos buscar) estarmos muito preparados, muito concentrados para fazer mais uma final. Hoje nós fizemos um treino tático para buscar as nossas correções. Nós também analisamos bem o adversário. E a expectativa é de fazer um grande jogo".

O Pré-Olímpico será disputado em solo venezuelano até o dia 11 de fevereiro. A Seleção Brasileira está no Grupo A e briga por uma vaga no quadrangular final com Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. O torneio é o único modo de classificação no futebol para as Olimpíadas de Paris - as duas melhores seleções garantem vaga nos Jogos.