Príncipe árabe estuda comprar clube francês e ter Zidane como técnico

Além de ter jogadores como Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar, os árabes também são donos de vários clubes ao redor do mundo. O Newcastle, por exemplo, é comandado pelo príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman e, segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, seu pai, Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe árabe, manifestou o desejo de ter um clube do Campeonato Francês.

"Investir no futebol francês é uma boa opção. Olympique de Marselha e Monaco são bons times. Zinedine Zidane é um bom treinador e tudo é possível", disse o príncipe em entrevista concedida a Carré.

"Investir no esporte é uma coisa boa. Se você investir em clubes como o Marselha ou o Mônaco, no exterior, como já fez a Arábia Saudita com o Newcastle na Premier League, acho uma boa ideia", acrescentou.