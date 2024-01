Pedrão lamenta vice na Copinha e projeta promoção no Cruzeiro: "Trabalhando para estar ponto"

O Cruzeiro passou muito perto de conquistar seu segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, mas foi derrotado pelo Corinthians na final. O zagueiro Pedrão, capitão da equipe mineira, falou sobre o revés.

Na Neo Química Arena, a decisão da Copinha ficou empatada até o final do segundo tempo. Aos 39 minutos, Kayke acertou uma bela finalização da entrada da área e deu a vitória por 1 a 0 ao Corinthians. Pedrão, um dos líderes do elenco cruzeirense, revelou estar orgulhoso de sua equipe mesmo com a derrota.

"Sentimento de orgulho que eu tenho do grupo. Conseguimos fazer uma campanha que a gente esperava. Só agradecer a torcida. O título não veio, mas lutamos até o final. Não vamos abaixar a cabeça, vamos trabalhar mais para nas próximas a gente ganhar", disse.