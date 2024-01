Palmeiras recebe folga antes de dar início à preparação para clássico com o Santos

O Palmeiras ganhou um dia de folga nesta quinta-feira (25) após a vitória por 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Assim, a equipe começa a preparação para o clássico contra o Santos na manhã de sexta-feira (26).

A primeira vitória do Verdão na temporada foi de virada. Diante de sua torcida, a equipe de Abel Ferreira saiu atrás no placar, com gol de Juninho. Ainda no primeiro tempo, Veiga fez dois para o time da casa, mas viu no segundo tempo a Inter de Limeira deixar tudo igual. Por fim, nos últimos minutos do jogo, Rony marcou o gol da vitória palmeirense.

Para o duelo, Abel Ferreira mandou a campo uma equipe com diversas mudanças em relação ao que foi seu time titular na temporada anterior e até mesmo à equipe do primeiro jogo do ano. O treinador quer dar rodagem a seus jogadores para estarem preparados para serem acionados ao longo do ano no apertado calendário do futebol brasileiro.