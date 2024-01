Mano cita Cuiabá ao criticar Raniele e clube repudia: "Comentários desrespeitosos"

O técnico Mano Menezes citou Cuiabá ao criticar uma finalização do volante Raniele, realizada na primeira etapa do jogo contra o Ituano, nesta quarta-feira (24). O Dourado, em nota oficial, repudiou as falas do treinador do Corinthians, alegando que os comentários foram "desrespeitosos".

"Talvez se refira a uma cobrança ao Raniele, porque ele tentou chutar uma bola ao gol, achou que estava em Cuiabá, tentou chutar... e não dá, né? Isso aqui é Corinthians. E uma outra saída de bola que era relativamente fácil, era só tocar do lado e a gente quis driblar. Volante de costas... era muito perigoso, tudo que o Ituano queria", comentou Mano Menezes em entrevista coletiva.

Raniele atuou pelo Cuiabá na última temporada, onde se destacou e chamou atenção do Corinthians, que topou desembolsar 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões na cotação da época) para adquiri-lo.