Maddison deve enfrentar Manchetser City; Haaland segue fora do clássico

Depois de dois meses fora dos gramados, James Maddison está confirmado no jogo de amanhã contra o Manchester City, pela quarta rodada da FA Cup. O meia foi a grande contratação do Tottenham para essa temporada, mas acabou se machucando contra o Chelsea, no último dia 6 de novembro.

Maddison foi eleito o "melhor jogador do mês de agosto da Premier League" e vinha sendo peça chave na equipe de Ange Postecoglou. Em 11 jogos, somou três gols e cinco assistências. O inglês fez parte da onda de lesões que o Tottenham sofreu, junto com Van de Ven, Udogie e Richarlison. É esperado que o camisa 10 comece como titular.