Luan treina com elenco, mas fica fora das partidas e não deve seguir no São Paulo

Luan estava fora dos planos de Dorival Júnior antes de ele assumir a seleção brasileira, mas continuou treinando com o grupo no CT da Barra Funda enquanto definia seu futuro. Ele foi reavaliado pelo técnico Thiago Carpini, que não o relacionou para nenhum dos dois jogos do time em 2024.

Sem perspectiva no clube do Morumbis, o jogador tem escutado propostas de outros times. No ano passado, o atleta demorou a renovar seu contrato com o São Paulo, que acabou sendo estendido até o fim de 2026.

Na última temporada, foram 28 compromissos disputados pelo Tricolor, sendo apenas 12 como titular. Luan marcou dois gols e distribuiu uma assistência.

Tentando enxugar o elenco, o São Paulo busca alternativas para o volante. O mesmo aconteceu com Gabriel Neves, já negociado com o Independiente, da Argentina, e deve ocorrer com Jhegson Méndez.