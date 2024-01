Londrina x Coritiba: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Na noite desta quinta-feira, o Londrina recebe o Coritiba pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. A partida será no Estádio do Café, em Londrina, às 20h30.

O duelo vale a liderança para o Coritiba. Caso vença o Londrina, o Coxa mantém os 100% de aproveitamento e terá a mesma pontuação do Cianorte, porém irá ultrapassar o adversário no saldo de gols.

Onde assistir