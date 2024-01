Léo Pereira destaca evolução da defesa do Flamengo sob comando de Tite

O Flamengo e a comissão técnica de Tite seguem com a preparação nos Estados Unidos. Os rubro-negros têm como objetivo em 2024 voltar a conquistar títulos e apresentar um bom futebol. Para o zagueiro Léo Pereira, o setor defensivo da equipe evoluiu após a chegada do treinador e está no caminho certo.

"Desde a chegada do Tite, a gente já se mostra mais sólido na parte defensiva. No começo do ano, pudemos mostrar isso nos dois jogos que disputamos. Ainda há muitos detalhes para melhorar, mas isso tem sido um ponto forte das equipes de Tite e nosso também", disse.

Além de rasgar elogios ao treinador, Léo Pereira também ressaltou o bom trabalho de toda a comissão técnica.