Jogo das Estrelas do NBB está de volta ao Ginásio do Ibirapuera

Em 2024, o Jogo das Estrelas está de volta a São Paulo, com uma extensa programação cultural e esportiva, entre os dias 11 e 17 de março, para entreter os apaixonados pela bola laranja, culminando nos aguardados desafios individuais e nos jogos entre os principais atletas em atividade no Brasil, no Ginásio do Ibirapuera, palco do evento pela terceira vez.

A atração principal continua sendo o próprio "Jogo das Estrelas", acompanhada do show do intervalo, que acontecerá em 16 de março, com a disputa entre quatro times: dois de estrelas brasileiras, um de estrelas internacionais e o último de jovens promessas, que se enfrentam em semifinal e final. Todas as partidas terão cobertura ao vivo de SporTV, ESPN e TV Cultura.

No dia anterior, também com transmissão de SporTV e ESPN, a diversão estará garantida com os tradicionais Torneio de Habilidades, Torneio de Enterradas e Torneio de 3 Pontos. Haverá ainda o retorno do Desafio de Novas Estrelas, uma partida entre os times formados por jovens talentos sub-20 das ligas brasileira e argentina.