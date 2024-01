Giuliano comemora vitória do Santos e pede apoio da torcida durante a temporada

O meio-campista Giuliano comemorou os dois gols marcados na vitória do Santos sobre a Ponte Preta, nesta quinta-feira, por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Vestindo a camisa 10, o jogador também festejou o resultado e pediu apoio da torcida durante a temporada. Na noite desta quinta, mesmo com uma chuva constante na região, os santistas compareceram em bom número ao estádio.

"Muito feliz de ter ajudado a equipe, é um passo importante esse reencontro com a torcida, é um ano diferente. Nós vamos precisar do torcedor, precisamos do apoio deles. Que encham o estádio todos os jogos, e que juntos possamos colocar o Santos no lugar que nunca devia ter saído", disse o atleta em entrevista à TNT Sports, na saída do campo.