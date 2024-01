Giro dos estaduais: Sport vence no Pernambucano e Avaí é derrotado no Catarinense

Na noite desta quinta-feira, diversos campeonatos estaduais ao redor do Brasil ganharam sequência. Sport e Avaí, por exemplo, foram dois times que voltaram aos gramados para disputarem os duelos em suas respectivas competições.

Pernambucano

Pela quarta rodada da primeira fase do Pernambucano, o Sport entrou em campo. Jogando longe da Ilha do Retiro, o Leão do Norte conseguiu sair com a vitória de 1 a 0 diante do Maguary. Gustavo Coutinho fez o gol que deu a vitória ao time visitante. Com o resultado, o Sport assumiu a vice-liderança do torneio, chegando aos nove pontos - está um atrás do líder Central.