Frankfurt x Mainz: veja onde assistir e mais informações sobre o jogo pelo Alemão

A equipe vem em um momento oscilante no torneio. Nas últimas três rodadas, teve uma vitória, um empate e uma derrota - que inclusive, foi uma goleada sofrida para o Freiburg, em casa, por 5 a 2.

Do outro lado, o Mainz briga para não entrar na zona de rebaixamento. Com 11 pontos, os visitantes estão na 16ª posição, a frente dos concorrentes (Colônia e Darmstadt) apenas nos critérios de desempate. A equipe não vence há sete jogos no Alemão.