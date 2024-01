FPF veta jogo no Morumbis, e Santos x Guarani será disputado na Vila Belmiro

A Federação Paulista de Futebol (FPF) voltou atrás e vetou o pedido do Santos para mandar o jogo contra o Guarani no Morumbis. Antes marcada para o próximo dia 3 (sábado), às 18h (de Brasília), no estádio do São Paulo, a partida será disputada na Vila Belmiro, no dia 4 (domingo).

O Peixe havia recebido sinal positivo para atuar na capital paulista, mas o pedido foi negado. A alteração já consta no site oficial da Federação.

A mudança se deu pois, no dia 3, está marcada a concentração e saída das caravanas de torcidas organizadas de São Paulo e Palmeiras para acompanhar a Supercopa do Brasil, que será realizado no dia 4, em Belo Horizonte.