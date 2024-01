Fluminense supera Audax e conquista segunda vitória consecutiva no Carioca

O Fluminense venceu por 1 a 0 o Audax, nesta quinta-feira, em Bacaxá. Com o resultado, o Tricolor carioca chegou aos sete pontos e dormirá na terceira posição do Campeonato Carioca. Já o Audax segue na lanterna, sem pontuar.

O gol da vitória do Fluminense aconteceu no primeiro tempo. Lelê balançou as redes pela terceira vez na competição aos 33 minutos do primeiro tempo.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Nova Iguaçu, neste domingo, às 18h10 (de Brasília), no Luso-Brasileiro. Já o Audax entra em campo nesta segunda-feira, contra o Boavista, em Bacaxá, às 20h30.