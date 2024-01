Flamengo confirma contratação do lateral esquerdo Matías Viña

Pediram pra eu chamar um uruguaio do Elenco, vocês sabem quem é? ????? pic.twitter.com/rWooQE5Kbp

? Flamengo (@Flamengo) January 25, 2024

O uruguaio chega para ser o substituto de Filipe Luís. O lateral, que era uma das principais lideranças do elenco do Flamengo, se aposentou do futebol no final da última temporada.

Viña foi formado pelas categorias de base do Nacional, do Uruguai, e, em 2020, se transferiu para o Palmeiras. No Verdão, ganhou grande destaque nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, no mesmo ano em que chegou. Com o bom futebol apresentado, chamou atenção da Europa e foi comprado pela Roma, que o emprestou para o Bournemouth, na Inglaterra, e o Sassuolo.

Na atual temporada europeia, que começou na metade do ano passado, Matías Viña acumulou 16 aparições, 14 delas como titular. O jogador não entra em campo desde o início de dezembro por conta de uma lesão no joelho direito.