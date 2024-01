Ferraresi supera grave lesão e volta a ser titular do São Paulo após mais de um ano

O São Paulo teve uma novidade em campo na última terça-feira, no empate com o Mirassol, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Após mais de um ano, o zagueiro Nahuel Ferraresi voltou a ser escalado como titular do time.

A última vez que isso havia acontecido foi no dia 22 de janeiro de 2023, num clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Naquela oportunidade, o jogador contundiu o joelho direito de forma grave, perdendo o resto da temporada no Tricolor. 366 dias depois, ele voltou.

Ferraresi já havia disputado uma partida contra o Athletico-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão do ano passado. Foram apenas quatro minutos em campo.